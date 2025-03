Un ancien international français est devenu milliardaire

Mathieu Flamini a de la concurrence. D’après le Daily Mail, l’ancien milieu d’Arsenal, qui a fait fortune dans la chimie via son entreprise GFBiochemicals, ne serait plus le seul joueur français milliardaire. Techniquement, l’ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, le serait aussi désormais. Retraité depuis 2013 après une dernière pige à la Lazio Rome, Saha a investi son argent dans plusieurs secteurs ces dernières années, tels que la blockchain via les NFT et les cryptomonnaies, la technologie ou encore le digital.

Aujourd’hui, AxisStars, sa société de conseil pour les athlètes, serait estimée à 5,1 milliards d’euros. Selon la presse anglaise, l’ancien international tricolore serait même à la tête d’une fortune sept fois supérieure à celle de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Il y a pire comme reconversion.