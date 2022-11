Liga : l'Athletic Bilbao s'impose face à Valladolid et revient au pied du podium

Dans la foulée de la rencontre entre Elche et Gérone (2-1), l'Athletic Bilbao recevait le Real Valladolid à San Mamés. Une rencontre qui pouvait permettre aux locaux de se rapprocher du podium. Respectivement 7ème et 10ème avant le coup d'envoi, les deux formations avaient en tout cas l'occasion de battre un concurrent direct aux places européennes. À ce petit jeu, les joueurs d'Ernesto Valverde se montraient les plus forts et s'imposaient sur un score fleuve (3-0). La première réalisation de la partie était l'œuvre de Gorka Guruzeta à la fin du premier quart d'heure (18e, 1-0).

Après cela, le score ne bougeait plus sur le tableau d'affichage jusqu'à la mi-temps. Les deux formations revenaient sur la pelouse avec de l'envie mais c'est les locaux qui s'illustraient à nouveau. Sur une passe décisive Mikel Vesga Arruti, le premier buteur de la soirée se fendait d'une nouvelle réalisation synonyme de doublé (51e, 1-0). L'Espagnol porte son total à cinq buts cette saison en Liga dorénavant. En fin de rencontre, Dani Vivian donnait encore un peu plus de largeurs au score en inscrivant un but supplémentaire sur une offrande d'Iker Muniain Goñi (78e, 3-0). Grâce à cette victoire, l'Athletic Bilbao revient au pied du podium (4ème) tandis que Valladolid reste bloqué dans le ventre mou du championnat espagnol. Pour rappel, il s'agit de la dernière journée de Liga avant la trêve internationale pour la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre).