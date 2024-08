OM - Reims : les compositions officielles

Suite et fin de la deuxième journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1 ce dimanche soir. Ainsi, l’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims. A domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Geronimo Rulli comme dernier rempart derrière Amir Murillo, Leonardo Balerdi, Lilian Brassier et Quentin Merlin. L’entrejeu est composé de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Höjbjerg. Seul en pointe, Elye Wahi est soutenu par Mason Greenwood, Amine Harit et Luis Henrique.

De leur côté, les Champenois s’organisent dans un 3-4-3 avec Yehvann dans les cages derrière Joseph Okumu, Emmanuel Agbadou et Nhoa Sangui. Valentin Atangana et Marshall Munetsi assurent le double pivot tandis que Yahia-kader Fofana et Sergio Akieme évoluent en tant que pistons. Enfin, Oumar Diakité prend la pointe de l’attaque avec Junya Ito et Keito Nakamura à ses côtés.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli – Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin – Kondogbia, Höjbjerg – Greenwood, Harit, Luis Henrique – Wahi

Stade de Reims : Diouf – Okumu, Agbadou, Sangui – Fofana, Atangana, Munetsi, Akieme – Ito, Diakité, Nakamura