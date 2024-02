OL : la statistique très flatteuse de Pierre Sage

Vendredi soir, l’OL a pris 3 précieux points face à Nice (1-0). Une victoire de plus pour les Gones, qui viennent d’enchaîner 4 victoires de suite toutes compétitions confondues. De quoi donner le sourire à Pierre Sage. Ce dernier a d’ailleurs vécu son dixième match de Ligue 1 contre les Aiglons. L’heure est donc à un premier bilan. En 10 journées, le technicien de 44 ans a pris 18 points sur 30 possibles selon Data OL.

La suite après cette publicité

Il a remporté 6 victoires et perdu 4 rencontres. Mis à part Bruno Genesio, qui avait récolté 19 points sur ses 10 premiers matches de L1 à Lyon, personne ne fait mieux. En effet, Pierre Sage a pris plus de points sur la même période qu’Hubert Fournier (17 points), Rudi Garcia (17 points), Peter Bosz (16 points) ou encore Laurent Blanc (14 points). Sylvinho (9 points, 9 rencontres) et Fabio Grosso (5 points, 7 rencontres) ont été remerciés avant d’avoir dirigé 10 matches.