L’AC Milan négocie pour un international espoir français

L’AC Milan a les dents longues. Après les pistes ambitieuses menant à Marcus Rashford et Kyle Walker, la direction lombarde travaillerait sur un autre dossier : celui de l’international espoir français (3 sélections) Lucas Gourna. Aujourd’hui à Salzbourg, le milieu de terrain de 21 ans n’est pas un joueur fini, mais plutôt une promesse pour l’avenir.

Selon Sky Sports Italia, l’AC Milan mènerait des négociations avec le club autrichien pour le joueur, qui serait déjà suivi depuis plus deux ans par les Rossoneri. Salzbourg réclamerait au moins 20 millions d’euros pour un élément acheté 7 de moins il y a deux ans. Cette saison, l’ancien Stéphanois a joué 22 matches, pour 1 but et 2 passes décisives.