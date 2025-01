Manchester United, AC Milan, Arsenal : ça bouge pour Marcus Rashford !

Quel avenir pour Marcus Rashford ? Mis de côté par Ruben Amorim, nouvel entraîneur des Red Devils, l’international anglais (60 sélections, 17 buts) a des envies d’ailleurs. «Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne», avait récemment déclaré l’intéressé (7 buts, 3 assists en 23 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, ndlr), mécontent de sa situation du côté d’Old Trafford.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, si la Juventus, le PSG, le Borussia Dortmund, Galatasaray ou encore l’Arabie Saoudite ont notamment été cités parmi les destinations possibles, l’actuel 13e de Premier League n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau dans ce dossier. Alors que l’Anglais touche environ 20 M€ bruts par saison - entre son salaire, ses primes et ses droits à l’image - soit plus ou moins 13 M€ nets par an, Manchester United ne compte pas faciliter le deal, tout du moins sur le plan financier.

Milan fait le forcing, Arsenal dans la course ?

Ce vendredi, Sky Sports réaffirme toutefois que le board mancunien reste ouvert à un départ mais penche désormais pour un prêt direct avant de réévaluer l’avenir de son numéro 10 cet été. Dans le même temps, Côme est entré dans la danse, tout comme l’AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri, qui ont d’ores et déjà rencontré le frère et agent du joueur, avancent sérieusement leurs pions, faisant du polyvalent anglais leur priorité offensive. Pour finaliser l’opération et à l’heure où Noah Okafor se dirige vers Leipzig, Man United devra cependant prendre une bonne partie du salaire en charge. Un aspect qui pourrait compliquer les choses.

La suite après cette publicité

Face à cette complexité, les représentants du joueur continuent, eux, de s’activer et ont ainsi discuté avec des clubs en Italie et en Espagne au sujet d’un éventuel départ. Mais ce n’est pas tout. Alors que le cas Rashford continue d’enflammer ce début de mercato hivernal, The Sun relaie une nouvelle information de taille. En effet, Arsenal aurait pris contact avec Manchester United au sujet d’un transfert. «Il semble qu’Arsenal ait passé un coup de fil à Manchester United pour Rashford. Le club l’a évalué à 25 millions de livres sterling», affirme, à ce titre, le journaliste italien Massimo Marianella lors d’une apparition sur Calciomercato. Alors, prêt à Milan ? Départ définitif à Arsenal ? Autre destination ? Tout reste ouvert mais une chose est sûre : les choses commencent à sérieusement bouger pour Marcus Rashford.