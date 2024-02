Coupe du Roi : l’Athletic Bilbao s’offre la première manche face à l’Atlético de Madrid

Au lendemain du match nul entre Majorque et la Real Sociedad, la deuxième demi-finale de la Coupe du Roi nous offrait un choc au sommet entre l’Atlético de Madrid et l’Athletic Bilbao. Une rencontre qui a malheureusement tourné à l’avantage des Basques, tombeurs du FC Barcelone au tour précédent. Pourtant, les Colchoneros, poussés par le public du Civitas Metropolitano, ont donné le tempo très tôt dans la partie. Si Witsel est passé tout proche d’ouvrir la marque dès la première minute de jeu, De Paul lui a emboîté deux minutes plus tard. Sans réussite, l’Argentin a simplement accroché le petit filet d’Agirrezabala (3e).

Toujours aussi insistants, les partenaires d’Antoine Griezmann ont manqué une nouvelle opportunité de prendre les commandes lorsque le Français a vu son centre filer au-dessus de la transversale du portier adverse (16e). Finalement, le club basque a profité d’une erreur de Reinildo pour ouvrir la marque sur pénalty par l’intermédiaire de Berenguer (0-1, 25e) et ainsi regagner les vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage. Un avantage que les hommes d’Ernesto Valverde ont été en mesure de conserver grâce à un excellent Agirrezabala sur sa ligne et à un sauvetage de Lekue sur sa ligne (86e). Conséquence, l’Athletic Bilbao remporte la première manche à l’extérieur au terme d’un match tendu de bout en bout. Si les hommes de Diego Simeone peuvent nourrir des regrets, ils n’auront pas le droit à l’erreur à San Mamès, le 29 février prochain.