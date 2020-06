Le plan audacieux de l'Inter Milan pour arracher Sandro Tonali

Grand espoir du football italien, le jeune milieu de terrain Sandro Tonali (20 ans) est l'un des joueurs les plus prometteurs de Serie A. Si son club de Brescia végète à la dernière place, le natif de Lodi est annoncé partant et les plus grands clubs d'Italie sont déjà sur les rangs. Outre l'AC Milan, ce sont surtout l'Inter Milan et la Juventus qui poussent. Mais pour conclure le transfert, les clubs devront s'aligner sur les 50 millions d'euros que demande le président Massimo Cellino. D'après Sport Mediaset, l'Inter Milan a déjà un plan afin de faire baisser la note.

Outre la vente probable d'Ivan Perisic (20 millions d'euros) au Bayern Munich, le club piémontais ne manquera pas de fond après le transfert de Mauro Icardi. Cependant, les Nerazzurri vont tenter une approche pour réduire la somme à dépenser pour s'adjuger les services de Sandro Tonali. Selon le média italien, l'Inter Milan aimerait bien mettre 30 millions d'euros sur la table ainsi que son prometteur buteur Andrea Pinamonti (21 ans) et un prêt de Sebastiano Esposito (17 ans). Une offre intéressante et qui ne sera pas à prendre à la légère pour Brescia.