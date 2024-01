L’arbitre agressé à Cergy témoigne

Frappé à la tête lors d’un match de Régional 1 entre Cergy et Paris 13 Atletico, l’arbitre Julien Oliveira a vécu un traumatisme dimanche dernier. L’homme de 24 ans, à l’issue de la rencontre entre les deux équipes, a été agressé au visage par un spectateur avec un objet contendant et menacé de mort à plusieurs reprises. Il a dû poser un jour de congés lundi pour se faire soigner, et a porté plainte contre X. Près d’une semaine après son agression, Julien Oliveira témoigne lors d’un entretien accordé au journal Le Parisien.

«Le match se passait plutôt bien, sans le moindre avertissement de part et d’autre en première période», explique-t-il dans un premier temps. Mais tout a basculé à la 68e minute, avec l’expulsion du gardien, qui l’aurait insulté selon ses dires. «Là, il voulait en découdre. Il disait : Je vais t’attendre à la fin, je vais te saigner… Sans ses coéquipiers pour l’arrêter, il en serait venu aux mains», assure-t-il. Un événement qui a changé le visage de la rencontre, avec des insultes émanant des tribunes, et ce jusqu’au coup de sifflet final, avec le but victorieux de du Paris 13 Atlético. À l’issue de la rencontre, l’arbitre, peu accompagné par le délégué de la rencontre qui s’avère être le responsable de la sécurité du club comme il l’indique, s’est fait agresser à l’entrée du tunnel. Le jeune arbitre ne veut pas retrouver les terrains de sitôt, et a reçu une vague de messages de soutien, car «le sentiment d’insécurité et de peur est partagé par beaucoup» selon lui, comme il l’a confié à 20 Minutes.