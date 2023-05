PSG : Jérôme Rothen charge violemment Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a vécu une saison très compliquée. Malgré son 11ème titre de Champion de France, obtenu samedi soir contre Strasbourg à une journée du terme, le club parisien a connu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France. Interrogé dès la fin du match contre les Alsaciens mais aussi en conférence de presse, Christophe Galtier a rappelé la difficulté de la tâche dans une saison rendue compliquée par les blessures et les affaires extra sportives. Le technicien du club de la capitale a également défendu avec vigueur son bilan à la tête des Rouge et Bleu. Un constat que ne partage pas Jérôme Rothen qui a violemment chargé l’entraîneur de 56 ans. «Je suis obligé de constater que tout ce qu’il a pu nous dire ici, avec toute sa franchise, ça ne se vérifie pas sur le terrain. Et le constat il est terrible pour lui. Alors oui, il est champion mais est-ce être champion aujourd’hui avec le PSG ce n’est malheureusement pas devenu banal ? A l’image de leur fête à Strasbourg, je pense que ça devient banal aux yeux de tout le monde: les joueurs, les dirigeants, du staff et surtout les supporters. C’est grave, mais on minimise malheureusement le titre de champion» a tout d’abord lancé le consultant sur les ondes de RMC durant son émission Rothen s’enflamme.

Jérôme Rothen a ensuite poursuivi son analyse en revenant sur les carences dans le jeu proposé par le Paris Saint-Germain. «Et donc derrière, qu’est-ce qui permet de dire que l’entraîneur a apporté des choses intéressantes ? C’est le style de jeu qu’il a, l’équipe type qu’il met en place… Quand tu as un effectif comme celui du PSG, il doit y avoir des grandes lignes plus claires que cette année. Il n’y a pas d’équipe type, pas de style (…) Il a testé plein de choses. Mais quand tu testes autant avec ces joueurs-là, c’est qu’au bout d’un moment tu perds les pédales, et ça s’est vu dans le jeu», a poursuivi l’ancien joueur du club parisien. Pour conclure, Rothen a remis en question le bilan de Christophe Galtier à la tête du PSG. «On peut refaire le bilan. (…) Il y a eu neuf défaites sur les 27 derniers matchs. Une défaite tous les trois matchs. Quand tu t’appelles le PSG c’est inconcevable. Et après il y a les victoires et malheureusement pour Christophe Galtier, il n’a jamais eu de choix très clairs, il a protégé les statuts… Je suis désolé Christophe, tu es passé à côté de ton année. A tous les niveaux. Tu as eu ta chance, mais tu ne mérites pas de rester au Paris Saint-Germain.» Le message est passé !

