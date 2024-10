PSG : un départ de poids pour Luis Enrique

Luis Enrique va dire adieu à un de ses hommes de confiance. Comme l’indique le média espagnol Relevo, Aitor Unzué va quitter le staff du coach espagnol. Du haut de ses 33 ans, le fils de l’ancien gardien Juan Carlos Unzué était analyste et deuxième adjoint de Luis Enrique, et faisait partie de son cercle très fermé avec Rafa Pol, préparateur physique, et Joaquin Valdés, psychologue.

Il était d’ailleurs déjà dans le staff du tacticien asturien avec la sélection espagnole, et c’est notamment lui qui avait recommandé à Luis Enrique d’utiliser Rodri en tant que défenseur central lors du Mondial 2022. Les raisons de son départ n’ont cependant pas été dévoilées par le journal ibérique.

