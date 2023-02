Chelsea : Enzo Fernandez et Hakim Ziyech titulaires contre Fulham

L’un a vécu une belle histoire dans les derniers instants du mercato, l’autre un cauchemar. Dans les toutes dernières minutes du mercato hivernal, Chelsea est parvenu à arracher la signature d’Enzo Fernandez, révélation du Mondial 2022 et milieu de terrain de Benfica pour un montant historique de 121 millions d’euros, bonus compris. Alors que dans le même temps, Hakim Ziyech voyait son départ vers le Paris Saint-Germain être avorté.

La suite après cette publicité

Mais contre Fulham, à l’occasion de la 22e journée de Premier League, les deux Blues sont titulaires. Benoît Badiashile et Mykhaylo Mudryk le sont également, alors que Datro Fofana, Nordi Madueke et Raheem Sterling commenceront la rencontre sur le banc. «Il a joué les deux derniers matchs et s’en est bien sorti. J’ai eu une conversation avec lui et je pense qu’il est assez grand pour comprendre. Ce sont parfois des choses qui arrivent dans le football et il est dévoué à l’équipe. C’est normal qu’il joue ce soir», a expliqué l’entraineur des Blues. Pression maximale pour Graham Potter donc, qui sera scruté de près après le mercato XXL du club londonien lors de ce dernier mercato.

À lire

Ligue des Champions : Chelsea sacrifie Benoit Badiashile dans sa liste pour les phases finales

Les compositions de Chelsea-Fulham

Chelsea : Kepa - James, Silva, Badiashile, Cucurella - Fernandez, Gallagher - Mudryk, Mount, Ziyech - Havertz

La suite après cette publicité

Fulham : Leno - Robinson, Ream, Diop, Tete - Palhinha, Reed - Willian, Pereira, Reid - Mitrovic