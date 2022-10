Séville - Copenhague : les compositions officielles

Nouvelle semaine de Ligue des champions qui débute ce soir. Séville reçoit Copenhague dans le cadre de la 5ème et avant-dernière journée du groupe G (rencontre à suivre en direct commenté dès 18h45 sur FM). Deux formations qui sont quasi-mathématiquement éliminées de la course aux 1/8e de finale de la compétition avec seulement deux petits points glanés en quatre rencontres, loin derrière Dortmund (7 points) et l’intouchable Manchester City (10 points). L’objectif est donc clair pour les deux coachs, Jorge Sampaoli et Jacob Neestrup : empocher la 3ème place du groupe afin d’être reversé en Europa League au terme de ces phases de poules de Ligue des champions.

Du côté des compositions, les deux équipes devraient jouer dans un système habituel et classique, un 4-3-3. À domicile, Sampaoli doit se passer de Jesus Corona, Oliver Torres, Acuna et même Tanguy Kouassi. On retrouve tout de même de nombreux joueurs de classe avec la présence de Rakitic, Isco ou encore Suso. Plusieurs absents sont également à noter dans le camp danois, notamment Rasmus Falk et Matthew Ryan. En revanche, l'ancien bordelais, Lerager est aligné d’entrée. Cornelius lui, est sur le banc.

Les compositions d’équipe :

Séville : Dmitrovic – Montiel, Gudelj, Marcao, Telles – Jordan, Rakitic (c), Gomez – Suso, Dolberg, Isco

Copenhague : Grabara – Jelert, Khocholava, Lund, Kristiansen – Lerager, Johannesson, Clem – Daramy, Haraldsson, Claesson (C)

