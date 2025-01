FC Barcelone : énorme imbroglio avec Dani Olmo !

Le Barça devait inscrire Dani Olmo ainsi que Pau Victor avant ce 31 décembre à minuit. Sinon, les deux hommes pourraient tout simplement être libérés de leur contrat, et le club catalan devrait en plus leur payer l’intégralité de leurs salaires sur la durée de leur bail barcelonais. Au lendemain de cette deadline tragique, la presse espagnole elle-même ne semble pas savoir ce qui s’est réellement passé dans ces dernières heures de l’année 2024.

« Le FC Barcelona n’a présenté aucune alternative qui, conformément à la réglementation de contrôle économique de LaLiga, lui permette d’enregistrer n’importe quel joueur à partir du 2 janvier », a ainsi indiqué la Liga dans un communiqué publié hier soir. Ce qui signifie donc que, théoriquement, Dani Olmo et Pau Victor sont des joueurs libres au moment où on écrit ces lignes, du moins pour les dirigeants du championnat espagnol.

Ils ne sont plus joueurs du Barça pour la Liga

D’ailleurs, lorsqu’on jette un coup d’œil sur l’effectif du Barça sur le site de la Liga, les deux hommes n’y sont plus présents. Andreas Christensen, qui était absent de cet effectif lors de la première partie de saison (sa blessure avait permis d’inscrire Olmo) est en revanche bien présent désormais. De son côté, le Barça estime qu’il a encore jusqu’au 3 janvier pour régler cette situation, après avoir déposé un recours auprès de la Fédération Espagnole comme l’explique Sport.

Le club aurait donc, selon lui, encore quelques jours pour travailler sur ce dossier et pour compléter cette vente des places VIP du Camp Nou qui rapportera suffisamment d’argent pour enregistrer ses deux joueurs. Olmo et Victor pourraient donc encore être enregistrés d’ici vendredi. Même si Dani Olmo a posté des cœurs aux couleurs du Barça sur sa dernière publication Instagram et que son agent a indiqué hier qu’il souhaitait rester en Catalogne, la vérité, c’est que personne, dans les médias espagnols ce matin, n’est en mesure de vraiment affirmer si Olmo et Victor pourront jouer en Liga avec le Barça sur cette deuxième partie de saison.