FC Barcelone : Ilkay Gündogan affiche sa préférence pour la succession de Xavi

La fin du mandat de Xavi est actée. Payant une série de mauvais résultats, l’ancien milieu de terrain a été pris en grippe par une partie du public catalan et ses messages ne passaient plus vraiment auprès du vestiaire. Pourtant, depuis l’annonce de son départ, le navire culé a redressé la barre mais le sort de Xavi est scellé. Dès lors, les dirigeants blaugrana doivent s’activer pour retrouver un remplaçant à la légende. Et alors que plusieurs noms ont déjà filtré, İlkay Gündoğan, arrivé cet été en Catalogne, a déjà une préférence.

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à La Vanguardia, le milieu allemand a milité pour l’arrivée de son ancien sélectionneur en Allemagne : «Hansi Flick n’est pas seulement un homme fabuleux, c’est aussi un grand entraîneur, comme il l’a prouvé en remportant le triplé avec le Bayern. Il est arrivé en équipe nationale dans une situation très difficile, mais il a toujours été sincère et je le respecte beaucoup.»