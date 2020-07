CdL : Marcelo évoque ses retrouvailles avec Neymar

Vendredi, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain vont s'affronter en finale de la Coupe de la Ligue (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Une rencontre où Marcelo aura fort à faire avec Neymar face à lui. Et on se souvient que les dernières fois où les deux hommes se sont croisés, il y a eu quelques tensions sur le pré. Interrogé par Le Progrès, le défenseur de l'OL a évoqué ses retrouvailles avec Ney tout en vantant ses nombreuses qualités.

«Normalement (il va le saluer normalement, ndlr). Je vais le respecter, après ce n’est pas un combat, c’est un duel honnête. Si je reste concentré sur mon travail, je peux faire un bon match (...) C’est toujours une grande rivalité contre le PSG. J’ai des compatriotes en face. Après, seul le succès compte. Neymar est un grand joueur, intelligent. S’il prend l’espace, il peut faire des choses magnifiques. Avec sa qualité, il est difficile de savoir ce qu’il va faire. Mais on est prêt. C’est peut-être le match le plus important de la saison pour nous. Et on va donner 200 %.»