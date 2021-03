Qualifs CdM 2022 : l'Espagne s'en sort très bien en Géorgie, l'Angleterre l'emporte en Albanie et le Danemark humilie la Moldavie

Après la victoire des Bleus au Kazakhstan (2-0) un peu plus tôt dans la journée, cette 2e journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde se poursuivait avec 4 rencontres à 18h. Poussive comme la France lors de son premier match, l'Espagne devait rattraper son match nul inaugural contre la Grèce. En déplacement en Géorgie, désormais dirigée par Willy Sagnol, la Roja a encore eu beaucoup de mal, concédant même l'ouverture du score par le grand espoir local Kvaratskhelia avant la pause (44e).

Luis Enrique lançait Olmo et Martinez à la mi-temps mais c'est Ferran Torres qui égalisait rapidement à la suite d'un centre de Morata (56e). La première période complètement apathique des Espagnols semblait déjà derrière eux. La Géorgie reculait beaucoup, profitant tout de même des encouragements d'un public clairsemé. La défense tenait bon malgré la très large domination territoriale ibérique. Mais, plus le temps avançait et moins l'Espagne trouvait des solutions. Elle s'en sortait finalement sur un coup de canon d'Olmo, bien aidé par la faute de main du potier Loria, dans les arrêts de jeu (90e+2). Un succès 2-1 qui fait du bien, à défaut de rassurer.

L'Angleterre sans trembler

Large vainqueur avec une équipe remaniée de Saint-Marin, l'Angleterre se devait de confirmer en Albanie. Southgate alignait une formation plus habituelle, même si pas mal d'absents manquaient à l'appel. Les Three Lions ont mis un certain moment à se mettre en route, remerciant au passage Uzuni de se déchirer face au but (13e). Cette frayeur sera la dernière. Kane ouvrait le score de la tête sur un centre de Shaw (38e). En seconde période, Mount doublait la mise suite un bon travail de son capitaine et de Sterling (63e). Avec plus de réussite devant le but, les Anglais auraient même pu l'emporter plus largement.

Deux autres rencontres se disputaient en parallèle. Dans le groupe F, le Danemark a mangé tout cru la Moldavie 8-0. Des doublés du Niçois Dolberg (19e sur penalty, 48e) et de Damsgaard (21e, 29e) et des buts de Larsen (35e), Jensen (38e), Skov (81e) et Ingvartsen (89e) ont permis aux Danois de remporter un second match de suite et de prendre la tête. Enfin, l'Arménie a réussi un joli coup en battant à domicile l'Islande 2-0. En attendant le match de l'Allemagne ce soir, elle prend la direction des opérations dans cette poule J à la faveur de cette seconde victoire en autant de matches.

Les matches de 18h :

Groupe B :

Géorgie 1 - 2 Espagne : Kvaratskhelia (44e) ; Torres (56e), Olmo (90e+2)

Groupe F :

Danemark 8 - 0 Moldavie : Dolberg (sp 19e, 48e), Damsgaard (21e, 29e), Larsen (35e), Jensen (38e), Skov (81e), Ingvartsen (89e)

Groupe I :

Albanie 0 - 2 Angleterre : Kane (38e), Mount (63e)

Groupe J :

Arménie 2 - 0 Islande : Barseghyan (53e), Bayramyan (74e)