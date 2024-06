Real Madrid : l’arrivée de Kylian Mbappé critiquée en Allemagne

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait pas que des heureux. Après l’annonce de son départ à la Casa Blanca, des milliers de commentaires ont enflammé les réseaux sociaux. Celui de Max Eberl devrait donner matière à débattre. Le directeur sportif du Bayern Munich a accordé un entretien à Sueddeutsche Zeitung, durant lequel il critique le transfert du joueur de 25 ans dans la capitale espagnole. L’Allemand est inquiet de la tendance économique qui entoure le monde du football, et précisément de la cupidité dans ce milieu.

«On peut toujours être plus avide d’argent, mais tous ceux qui sont avides d’argent deviendront peu à peu le clou du cercueil du football. Si, à un moment donné, tout l’argent disparaît (du marché), il n’y aura plus rien pour faire des affaires. Nous parlons de centaines de millions. C’est trop et à un moment donné, on a l’impression que ça va exploser (…) L’argent sort du marché. Aucun club n’en profite. Les joueurs, les familles, les agents, tout le monde en profite, mais pas les clubs», a-t-il jugé.