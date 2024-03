Le Bayern Munich envisage un duo Zinedine Zidane-Franck Ribéry pour son banc

Le 21 février, le Bayern Munich et Thomas Tuchel ont annoncé la fin de leur collaboration à l’issue de la saison 2023-24. «Le FC Bayern Munich et l’entraîneur Thomas Tuchel ont décidé conjointement de mettre fin à la collaboration, qui devait initialement expirer le 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C’est le résultat d’une conversation amicale entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par les Bavarois. Moins d’un an après son arrivée à Munich, TT, qui avait été choisi pour remplacer Julian Nagelsmann, a échoué.

Outre des résultats décevants, l’attitude du technicien allemand a crispé du monde au club, notamment du côté des joueurs. D’un commun accord, les deux parties ont donc décidé de se séparer dans quelques mois. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena sont déjà en quête de son successeur. La priorité est connue de tous puisqu’il s’agit de Xabi Alonso. Mais l’Espagnol, qui réalise de belles choses au Bayer Leverkusen, est aussi dans le viseur de Liverpool, qui cherche le successeur de Jürgen Klopp. En parallèle, les Allemands explorent donc d’autres pistes.

L’atout Ribéry

Le nom de Roberto De Zerbi a été mentionné, tout comme celui de Zinedine Zidane. Libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid, le technicien français veut reprendre du service. Mais avec la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France et celle de Carlo Ancelotti au Real Madrid, deux portes importantes se sont refermées. En Angleterre, Manchester United rêve de le recruter pour mener le projet de Sir Jim Ratcliffe. En Italie, la Juventus, où il est passé en tant que joueur, le suit aussi en cas de départ de Massimiliano Allegri. Un challenge excitant pour ZZ, qui serait dans son élément.

En ce qui concerne le Bayern Munich, la direction apprécie son profil, son expérience et son aura. Mais il reste à savoir ce qu’en pense Zizou, qui a toujours donné sa préférence à des projets où il maîtrise notamment la langue. Un point essentiel pour lui. Mais le Bayern a de la ressource et des idées pour le convaincre. SportBild révèle qu’un tandem Zidane-Ribéry est envisagé. L’ancien joueur du club, âgé de 40 ans, connaît parfaitement la maison bavaroise et veut y revenir pour entraîner. L’idée était de prendre une équipe de jeunes. Mais une association avec Zidane, dont il serait l’adjoint, serait une solution possible pour les décideurs allemands. Il reste à savoir si Zidane sera intéressé et si cette idée ira au bout.