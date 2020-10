Zinedine Zidane ouvre grand la porte à Houssem Aouar

La suite après cette publicité

Houssem Aouar (22 ans) jouera-t-il son dernier match sous le maillot de l'OL ce dimanche face à l'OM (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). La réponse est très probablement négative car le timing est sûrement trop juste pour boucler le départ du milieu de terrain à moins de trois jours de la fermeture du marché des transferts. Pourtant le Real Madrid a fait son apparition dans la liste des courtisans et d'après L'Equipe, cela pourrait bouger dans les prochaines heures.

Zidane, qui s'est récemment entretenu avec le Lyonnais, a toujours été fan de son profil. Au préalable, la Casa Blanca envisageait un possible recrutement du futur international français l'été prochain. Le contexte sanitaire et économique complexifiait les choses pour cet été. En plus de cela, pas mal de joueurs ont déjà un profil qui ressemble à celui d'Aouar au Real Madrid comme Isco, Modric ou encore Odegaard et il semble compliqué de lui faire une place cette saison.

Zidane : «Aouar est un grand joueur»

L'été prochain, le Croate sera en fin de contrat, alors que le bail de l'Espagnol ne comprendra plus qu'une seule année, obligeant son club à prendre une décision radicale. Pourtant, on apprenait hier que les Merengues envisageaient de bouger dès maintenant pour une question d'opportunité puisque Aouar est enclin à quitter son club formateur. Dans un an, il sera peut-être trop tard. On parle alors d'un prêt avec une obligation d'achat ou même d'un possible échange de joueurs entre le Real Madrid et l'OL.

Zidane a même eu une déclaration d'amour pour le joueur en conférence de presse. «Je ne sais pas quelles informations vous avez. Je n'ai aucun doute sur ce joueur, c'est un grand joueur. Peut-être qu'un jour il pourrait jouer pour Madrid, mais aujourd'hui nous avons cette équipe et ma préoccupation ce sont les joueurs que j'ai maintenant. À partir du 5 octobre (date de la fermeture du mercato), de telles questions ne seront plus posées. » Alors qu'Arsenal le courtise avec beaucoup d'envie, Aouar aurait du Real Madrid sa priorité. Cet intérêt est visiblement réciproque.