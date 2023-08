Community Shield : le coup de gueule de Pep Guardiola contre l’arbitrage

Battu avec Manchester City (1-1, 4-1 aux tirs au but) par Arsenal lors du Community Shield, Pep Guardiola n’a pas vraiment aimé la fin de rencontre où le temps additionnel à dépasser les dix minutes. Une nouvelle mesure à l’instar de ce qui s’était passé lors de la Coupe du monde 2022 et qui va être mise en place pour le football anglais cette saison. Et Pep Guardiola n’est vraiment pas un grand fan de cette nouveauté.

«Il ne me semblait pas qu’il s’était passé des choses qui feraient huit minutes de plus. Maintenant, les matchs dureront 100 minutes. Imaginez s’ils ajoutent plus de temps additionnel pour les buts et ainsi de suite. Demain matin à 9 heures, nous jouerons toujours ici» a ainsi lâché le technicien espagnol.