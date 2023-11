Ligue 2 : Bordeaux continue de couler et se rapproche de la catastrophe

L’époque où Bordeaux terminait premier de sa poule en Ligue des Champions, invaincu, devant le Bayern Munich et la Juventus semble très très loin désormais. Descendu en Ligue 2 à l’issue de la saison 2020-2021, le club au scapulaire pensait se renouveler dans l’antichambre du football français et surtout pensait remonter l’année suivante. Dans une fin de saison 2022-2023 cauchemardesque ponctuée du fiasco du match face à Rodez, les Bordelais ont échoué dans leur mission montée. Et en deuxième division, difficile de garder ses meilleurs éléments. Pour survivre économiquement, le club a dû vendre ses deux pépites Dilane Bakwa et Junior Mwanga à Strasbourg alors que Josh Maja, meilleur buteur du club, a quitté Bordeaux en fin de contrat, faute de montée.

Lié aux deux récents échecs (descente et non-montée), le coach David Guion était, lui, maintenu à la tête du club pour «assurer une continuité» expliquait alors la direction bordelaise. Et conscient que pour sa survie, Bordeaux ne pouvait pas survivre une saison de plus en Ligue 2 (Gérard Lopez avait d’ailleurs dû sortir 40 millions de sa poche pour passer la DNCG sans encombre), le club faisait de gros investissements sur le marché des transferts, confirmant son statut de grand favori de cette saison de Ligue 2. Pourtant, quelques mois plus tard, cette saison tourne au vinaigre. David Guion après de mauvais résultats a été remercié et c’est l’ancien joueur du club Alberto Riera, passé par Liverpool notamment, qui a repris les rênes du club.

Des cadres en dessous, Admar Lopes ciblé

Un choix qui ne fonctionne absolument pas pour le moment, le technicien espagnol tente des coups tactiques mais ne parvient pas à réellement renforcer son équipe qui vient encore de perdre face à Bastia (1-3). Depuis son arrivée, Bordeaux a déjà connu deux défaites, un nul et aucune victoire. Le club reste d’ailleurs sur 7 matches sans victoire. Plus globalement, le club n’a gagné que 3 petits matches cette saison (pour 4 nuls et 6 défaites) et se retrouve désormais 17e de Ligue 2, en position de relégable. Une situation très inquiétante, surtout si elle se prolonge jusqu’à la fin de saison.

En retrait depuis le début de saison, le président Gérard Lopez commence à s’agacer. Et alors qu’il apparaissait pourtant très confiant, se montrant même rassurant, il y a quelques semaines, l’ancien président du LOSC n’est plus aussi serein. Depuis la défaite à Bastia, Gérard Lopez estime que les cadres du vestiaire ne remplissent pas leurs rôles cette saison (Yoann Barbet et Vital N’Simba affichent un très faible niveau cette année) et surtout, il pointe du doigt son directeur sportif Admar Lopes qui ne remplit pas son rôle selon lui. L’ancien bras droit de Luis Campos est souvent critiqué par les supporters depuis son arrivée lui reprochant une accumulation de mauvais choix et profils dans les recrues ou les coachs.

Une situation dangereuse financièrement

Son dernier en date, celui de nommer Albert Riera, un coach qui avait besoin de temps pour mettre en place un projet sportif avec des principes bien définis, plutôt qu’un habitué de la Ligue 2 capable de redresser la barre rapidement, a beaucoup fait parler. Et surtout, cela pourrait coûter très cher aux Girondins de Bordeaux qui ont quasiment (sauf miracle) dit adieu à la montée à la 13e journée seulement (sur 38 contrairement à la Ligue 1 qui est passé à 34). Car si le club avait comme "nécessité" de remonter dans l’élite pour survivre économiquement, une nouvelle saison en Ligue 2 aura déjà de grosses conséquences pour le club. Et si par malheur, le cauchemar se poursuivait avec une descente en National, il est fort possible que le club disparaisse complètement tant il représenterait un gouffre financier pour le propriétaire Gérard Lopez. Et cette hypothèse n’est pas à exclure, loin de là.