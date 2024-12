Barça : Jorge Mendes voit les choses en grand pour Ansu Fati

Il ne faut pas enterrer Ansu Fati. Considéré comme la plus grande pépite du centre de formation barcelonais, avant ses blessures et l’émergence de Lamine Yamal, l’Espagnol traverse une période trouble. Cependant pour son agent, Jorge Mendes, il est loin d’être trop tard pour le joueur de 22 ans qui va réussir à relancer une carrière au point mort depuis son prêt à Brighton, plombé une fois de plus par les pépins physiques. «Il y a deux ans, il était au sommet de la hiérarchie mondiale et il n’a pas eu de chance. J’espère qu’il parviendra bientôt à surmonter toutes ces difficultés, ce qui ne manquera pas d’arriver, car c’est un grand joueur, et qu’il retrouvera son niveau. C’est un grand joueur qui a malheureusement été puni par des blessures, mais c’est un joueur qui a gagné le cœur des fans du Barça», a assuré l’agent portugais dans les colonnes de Mundo Deportivo.

Passé de héros à zéro en quelques années seulement, l’ailier d’origine bissau-guinéenne doit tout reconstruire dans un Barça qui a grandi et retrouvé les sommets sans lui. Cependant au sein du clan Fati, on croit encore à un retour en grâce de l’ancien chouchou du Camp Nou. «Dans le monde du football, tout change en cinq minutes. Nous devons attendre et voir. Il a montré qu’il avait la volonté de jouer pour le Barça et qu’il avait un niveau impressionnant. Ce dont Ansu a besoin, c’est de confiance et de résoudre ses problèmes physiques. Et quand il sera à son meilleur niveau, le Barça aura besoin de lui», a déclaré Mendes à propos du joueur aux 2 buts en 10 sélections avec la Roja. 2025 sera peut-être l’année du combe-back pour Ansu Fati.