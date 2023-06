FC Barcelone : Lionel Messi à Miami et maintenant ?

La suite après cette publicité

L’affront est de taille. Frustré par la fin d’aventure de sa légende vivante en août 2021, le FC Barcelone pensait bien profiter du mal-être de Lionel Messi au PSG pour se faire pardonner. En vain. En proie à des problèmes de trésorerie, le champion d’Espagne a finalement vu l’Argentin snober son club formateur pour rejoindre l’Inter Miami. «Je ne reviens pas au Barça, je vais à l’Inter Miami. J’ai pris la décision d’aller à Miami. Ce n’est pas encore fait à 100% mais on a décidé de continuer là-bas ! Je veux vivre le foot d’une autre manière après avoir remporté le Mondial et l’impossibilité de revenir à Barcelone», assurait, en ce sens, la Pulga pour Mundo Deportivo. La fin d’un long feuilleton pour les Culers et une nouvelle difficile à avaler…

Le Barça fait définitivement ses adieux à la Pulga !

«Le Président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons. Joan Laporta et Jorge Messi travaillent sur un hommage de la part de tout le barcelonisme envers un joueur qui est et sera toujours aimé au Barça», indiquait, à ce titre, le communiqué du Barça, mercredi soir, assurant au passage que Lionel Messi avait bel et bien reçu une offre des Culers. De quoi marquer l’opposition avec les propos tenus, quelques minutes plus tôt, par le champion du monde 2022.

«En réalité, je n’ai que peu parlé avec Laporta, une ou deux fois maximum. Avec Xavi je parle beaucoup oui, on a parlé de la possibilité d’un retour. On avait beaucoup d’espoir, on en parlait, de savoir si c’était bien pour lui ou pour l’équipe que je revienne. Si ça avait été une question d’argent, je serais allé en Arabie saoudite. Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible ou non, vraiment. Selon ce qu’il se dit, ils avaient eu le feu vert de la Liga. Mais il manquait d’autres choses. Aujourd’hui, le club ne pouvait pas me confirmer à 100% que je pouvais revenir», assurait l’ancien numéro 30 du PSG.

Prolonger certains cadres, l’autre priorité catalane !

Qu’importe les diverses versions. Qu’importe les nombreuses réactions des supporters barcelonais. Qu’importe le feu vert accordé par la Liga sur le plan de viabilité présenté par les Blaugranas. Les Culers vont désormais devoir (définitivement) tourner la page Messi. Une énorme déception pour Xavi, prêt à tout pour retrouver son ancien coéquipier. Un terrible échec pour le président Joan Laporta, qui affichait un optimisme certain, notamment après avoir rencontré le père et agent du joueur. Dans son malheur, le Barça - qui a présenté un plan de réduction des dépenses sur plusieurs années afin de disposer d’une plus grande marge de manœuvre sur les prochains mercatos - peut malgré tout s’appuyer sur le verdict positif rendu par les instances ce mardi.

Avec cet accord, les Blaugranas vont ainsi pouvoir accélérer sur l’une des grandes priorités fixée par la direction sportive et le staff technique : prolonger les cadres. Dans cette optique, Gavi, libre cet été après avoir vu son contrat être annulé par la justice espagnole, Ronald Araujo, qui a d’ores et déjà trouvé un accord avec le club espagnol jusqu’en 2026, Iñaki Peña, Sergi Roberto ou encore Marcos Alonso devraient poursuivre l’aventure en terres barcelonaises. Si le rêve de rapatrier l’enfant prodige s’est envolé, hier soir, pour la direction catalane, nul doute que les Culers comptent bien s’activer sur le marché des transferts estival pour renforcer un effectif qui a montré ses limites sur la scène européenne.

Des départs pour conclure des arrivées, la difficile équation barcelonaise !

Avec le départ annoncé de Sergio Busquets, Xavi espère notamment l’arrivée d’un milieu défensif de «haut niveau», comme il l’a fait savoir récemment en conférence de presse. Si sa cible numéro 1 se nomme Joshua Kimmich (28 ans), l’Allemand sera difficile à déloger du Bayern Munich. Même son de cloche pour Martin Zubimendi (24 ans), actuellement sous les couleurs de la Real Sociedad, mais retenu par les Txuri-urdinak qui ne comptent pas céder leur joueur à moins de 60 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Parmi les autres options envisagées, Sofyan Amrabat (26 ans, Fiorentina) et Ruben Neves (26 ans, Wolverhampton) sont également cités.

Si le Barça semble, par ailleurs, tout proche de s’offrir Ilkay Gündogan (32 ans), en fin de contrat du côté de Manchester City, ou encore Iñigo Martinez (32 ans), l’ancien défenseur central de l’Athletic Bilbao, désormais libre de s’engager dans le club qu’il souhaite, les autres dossiers annoncés en Catalogne restent fortement liés à des départs. Et la problématique demeure la même. Avec ou sans Messi. Outre le départ d’ores et déjà acté de Jordi Alba, Raphinha, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Ansu Fati ou encore Jules Koundé, pour ne citer qu’eux, pourraient également quitter la Catalogne. Oui mais voilà, aucun des joueurs cités ne semble prêt à s’en aller.

Une situation complexe à gérer pour le board catalan qui pourrait donc voir de nombreuses pistes se refroidir dans les semaines à venir. Au poste de latéral droit, le Barça aimerait notamment se faire prêter João Cancelo (28 ans). Au milieu de terrain, Bruno Guimarães est également suivi mais son prix, fixé à 100 millions d’euros, semble inaccessible. Devant, les hautes sphères barcelonaises cherchent, par ailleurs, une doublure pour Robert Lewandowski : Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea) et Vitor Roque (Atletico Paranaense) sont, à ce titre, les deux pistes principales. Enfin, si les Blaugranas se sont entendus avec l’Atletico de Madrid et son ailier Yannick Carrasco (29 ans) pour un transfert d’environ 20 M€, le champion d’Espagne aimerait toutefois faire baisser ce montant à 10 M€. Entre ambitions sportives et contraintes financières, l’équation reste donc difficile à résoudre.

Bernardo Silva s’éloigne, Neymar se propose…

Pour illustrer ce contexte angoissant, régnant actuellement, à Barcelone, il suffit de se pencher sur le dossier Bernardo Silva, autre convoitise des Culers. Sport indique, dans cette optique, que l’opération est plus que jamais compromise. Les raisons ? Le Barça est dans la même impasse avec ce besoin de vendre avant de se positionner sur de tels joueurs mais aussi la concurrence du PSG, disposant d’arguments bien plus solides. Dans les dernières heures, Neymar, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025 (avec une année supplémentaire en option), aurait lui été proposé au club catalan pour oublier l’échec Messi. Si le Brésilien serait prêt à faire des sacrifices pour revenir dans un club où il a brillé entre 2013 et 2017, là encore le deal s’annonce peu évident.

D’une part car le club de la capitale française, qui souhaite s’en séparer, pourrait demander une indemnité certaine pour le joueur au transfert le plus cher du monde. D’autre part en raison des émoluments actuellement perçus par l’ancien de Santos. Capable de joueur deuxième attaquant, meneur de jeu ou ailier gauche, Neymar coche malgré tout plusieurs cases quant au profil ciblé par la direction barcelonaise pour le mercato estival. Reste désormais à savoir si le numéro 10 du PSG, ouvert à un départ, parviendra à s’accorder avec les dirigeants catalans. À l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’est moins sûr… Digérer le départ de Messi en MLS, convaincre certains joueurs de quitter la Catalogne, attirer des profils compétitifs, prêts à faire changer de dimension le club, le FC Barcelone n’est pas au bout de ses peines…