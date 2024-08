Le Stade Rennais s’offre le gros coup Jota

Le Stade Rennais a mis le temps mais a bien réalisé le gros coup du mercato qu’il cherchait. À quelques jours de la fin de ce marché estival 2024, le club breton vient tout juste d’annoncer le recrutement de Jota en provenance d’Al-Ittihad. Il ne s’agit finalement pas d’un prêt avec option d’achat, comme les premières négociations laissaient à l’entendre, mais d’un transfert sec. Mieux que ça même puisque les Rouge et Noir ne déboursent que 8 M€.

«Originaire du Portugal, João Filipe dit Jota rejoint les Rouge et Noir, jusqu’en 2027, en provenance d’Al-Ittihad. Profil offensif, ailier talentueux, l’ancien du Benfica s’était notamment fait remarquer à Glasgow en étant particulièrement brillant avec le Celtic. C’est un nouvel atout de poids pour la ligne d’attaque de Julien Stéphan», annonce le communiqué des Rennais. Il s’agit de la 8e recrue du mercato, mais probablement la plus retentissante, alors que l’effectif a été renouvelé en profondeur par le nouveau directeur sportif, l’Italien Frederic Massara.

Jota a la relance à Rennes

L’ancien de l’AC Milan, débarqué au début de l’été, avait pour mission de restructurer une équipe qui a largement déçu la saison passée. De très nombreux cadres et d’éléments importants de l’effectif sont partis à l’instar de Désiré Doué, Enzo Le Fée, Martin Terrier, Jeanuël Belocian, Guéla Doué, Arthur Theate et même Benjamin Bourigeaud, présent depuis 7 ans au club. Pour les remplacer, Rennes a misé sur Albert Gronbaeck, Glen Kamara, Andrés Gomez, Leo Ostigard, Henrik Meister, Jordan James, Hans Hateboer et donc Jota.

Le Portugais sera attendu au tournant, lui qui a besoin de se relancer. Joueur majeur du Celtic ces dernières années, le joueur de 25 ans a fait le choix de rejoindre Al-Ittihad l’été dernier moyennant 30 M€ et un salaire très important. Il a pourtant été victime des ambitions débordantes des Saoudiens, lesquels ont fini par l’enlever de la liste des joueurs étrangers qualifiés en championnat pour faire de la place aux recrues plus onéreuses. Résultat, il n’a pas eu le temps de jeu espéré et tentera de retrouver son football en Bretagne.