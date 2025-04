L’Atlético flingue la VAR et l’UEFA pour le tir au but de Julian Alvarez

L’Atlético de Madrid ne digère pas. Il y a près d’un mois, le 12 mars dernier, les Colchoneros ont été éliminés en 1/8e de finale de la Ligue des Champions après une séance de tirs au but marquée par la tentative annulée de Julian Alvarez, qui a touché deux fois le ballon. Ce qui est interdit dans le règlement de l’UEFA, qui a d’ailleurs confirmé que l’Argentin avait bien touché deux fois la balle. Mais cela n’a pas l’air de convaincre les Madrilènes, qui continuent de crier à l’injustice. Ce vendredi, le président de l’Atlético, Enrique Cerezo en a remis une couche. Ses propos sont relayés par AS.

«J’adore et j’admire les arbitres. Je n’aime pas la VAR, car c’est un outil qui ne remplit pas sa fonction. Il y a eu 50 000 photos et vidéos du tir au but, et on ne voit même pas qu’il y a eu une double touche du ballon ou quoi que ce soit. L’arbitre qui l’a dit ou la VAR ont dû l’inventer, car même dans ce qu’ils ont ordonné, on ne voit absolument rien. Une fois le résultat connu, qu’ils le sanctionnent ou non c’était la même chose pour nous. La VAR ne fonctionne pas quand elle devrait fonctionner, et elle fonctionne quand elle ne devrait pas fonctionner.» Le message est passé…