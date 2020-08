Pablo Longoria expose sa stratégie pour mener l'OM vers les sommets

La suite après cette publicité

Ce jeudi matin, l'Olympique de Marseille n'a pas présenté deux mais trois recrues. En plus des deux joueurs, Leonardo Balerdi et Pape Gueye, Pablo Longoria, le nouveau directeur général délégué chargé du football, était face aux médias. Une première prise de parole publique qui était attendue. Il ne s'était exprimé qu'à une seule occasion. C'était le 26 juillet dernier, lors de l'officialisation de son arrivée à l'OM. «Le foot est inconcevable sans passion. Mes derniers choix ont été fondés sur la passion et l’histoire des clubs où j'ai travaillé. Je suis fier d'avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre mes compétences au service d’un des clubs les plus historiques en Europe et dans le football français. Je souhaite apporter le plus possible à l’Olympique de Marseille et j'ai hâte de vivre la passion des supporters, du stade et de la ville», avait expliqué l'Espagnol au site officiel de son nouveau club.

Ce jeudi, celui qui a pris officiellement ses fonctions le 3 août, a donc été confronté à la presse pour la première fois. Il a été épaulé par l'entraîneur André Villas-Boas, mais aussi par Jacques-Henri Eyraud qui a dit quelques mots à son sujet en début de conférence de presse. «Je veux vous présenter Pablo Longoria. Je dois dire que ça a été une longue recherche. Il vient pour piloter le sportif. Il y a eu beaucoup de candidats. On pense qu'avec André Villas-Boas, on va avoir un duo qui va nous aider à franchir les paliers que l'on doit franchir en tant que club». Ensuite, le nouveau dirigeant marseillais a pris la parole. Et c'est en français qu'il s'est exprimé, ce qui a d'ailleurs séduit toute l'assemblée. «Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Excusez-moi pour mon français. Je suis content d'arriver ici, de me trouver avec Pape Gueye et Leo Balerdi, qui sont deux joueurs que j'ai suivis à l'époque où je travaillais à Valence».

Longoria voit grand pour l'OM

Ensuite, il en a dit un peu plus sur son parcours et ses méthodes de travail. «Je viens du monde du scouting. J’ai commencé par être recruteur avant de devenir directeur, parce que j’aime la partie managériale de ce travail. Je vais m’appuyer beaucoup sur la cellule de recrutement. Je veux donner de la continuité à toutes les personnes qui sont à l’intérieur du club. C’est une question de respect. Je dois prendre les décisions, observe pour voir comment on peut évoluer et être dans le top européen. Si on veut être dans le top européen au niveau du recrutement, il faut qu’on prenne des décisions pour s’améliorer dans le futur (...) Je crois que le football est fait d'un mix entre les décisions et la continuité d'un projet. On sort d'une saison magnifique avec une deuxième place. On doit donner de la continuité aux choses réalisées l'an dernier».

Il veut travailler main dans la main avec son entraîneur, André Villas-Boas. «On travaille et on se parle tous les jours. On prend des décisions communes. J'aime travailler avec le coach, car c'est lui qui va mettre les joueurs sur le terrain. Avec la situation sanitaire et économique, le marché va au ralenti. Au club, nous sommes en observation sur le mercato. Ça va être un marché particulier par rapport à la situation actuelle. Il finit le 5 octobre et il n'est pas très actif pour le moment». Pablo Longoria doit échanger également avec d'autres personnalités du club comme de l'extérieur. «J’ai des contacts avec beaucoup d’acteurs du mercato. J'ai parlé avec avec Paul Aldridge. Il est en Angleterre pour aider l'OM à vendre des joueurs et avoir plus d'infos sur le marché en Angleterre. Il faut le prendre comme un conseiller». Le mercato est donc l'un des points importants de la mission de Longoria, qui doit aussi gérer les joueurs en fin de contrat. «Je suis ici depuis une semaine. On va aborder les questions contractuelles durant les prochains jours avec les joueurs, pas que Florian Thauvin (libre en 2021). On a une ambition à cinq ans.» À lui de mouiller le maillot pour que le nouveau projet de l'OM soit une réussite !