FC Barcelone - Real Majorque : les compositions officielles

Dans le cadre de la 34ème journée de Liga, le FC Barcelone affronte le Real Majorque au Camp Nou (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Les Blaugranas restent sur trois défaites consécutives à domicile et doivent à tout prix se reprendre pour bien finir l'année et aussi reprendre la deuxième place à Séville. Les Andalous ont fait match nul contre Cadiz et ont repris un point d'avance sur les hommes de Xavi. L'entraîneur espagnol avait très bien commencé son histoire avec le Barça mais depuis peu la machine tourne moins bien. Trois défaites en quatre matchs, toutes au Camp Nou et une élimination surprise contre Francfort en quart de finale d'Europa League. Il faut bien finir pour assurer la qualification en Ligue des Champions et préparer la saison prochaine. Pour le onze, Dani Alves et Jordi Alba sur les côtés en défense, Gavi et De Jong seront au milieu. Ferran Torres, Memphis Depay et Aumbameyang formeront le trio d'attaque.

Les joueurs du Real Majorque ont eux un maintien à assurer. Avec seulement un point d'avance sur la zone rouge, les Majorquins peuvent profiter d'un Barça en doute pour prendre un peu le large bien qu'ils n'aient pas gagner depuis 2009 contre Barcelone. Les joueurs de Javier Aguirre Onaindía sortent d'une victoire contre Alaves et peut-être lancer une dynamique dans une fin de saison où chaque point est bon à prendre.

FC Barcelone : Ter Stegen - Dani Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba - Gavi, Busquets (cap.), De Jong - Ferran Torres, Aubameyang, Memphis.

Real Majorque : Sergio Rico - Maffeo, Raíllo (cap.), Valjent, Russo, Oliván - Battaglia, Sánchez, Dani Rodriguez - Niño, Ángel.