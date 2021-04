Ligue des Champions : Riyad Mahrez veut affronter le PSG

Manchester City et le PSG sont bien partis pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions et se rencontrer. Mais avant cela, il y a un match retour à disputer, face à Dortmund pour le club anglais, et contre le Bayern pour le champion de France en titre. Une chose est sûre, les deux clubs ambitionnent de gagner cette fameuse C1 qui leur échappe année après année.

Interrogé par Canal Plus Sport ce vendredi, Riyad Mahrez (30 ans) a sa préférence. L'international algérien aimerait bien affronter le PSG au tour suivant. «J’aimerais bien jouer le PSG car je viens de France mais on n'est pas encore là. Il faut qu’on gagne le match retour, ou ne pas le perdre, et après on verra.» Réponse la semaine prochaine.