Juventus : Luis Suarez a eu Pavel Nedved au téléphone !

Les temps sont durs du côté du FC Barcelone. En effet, les Barcelonais vont probablement tourner une énorme page de leur histoire cet été. Outre le cas Lionel Messi, qui a demandé à partir et qui ne s'est pas présenté aux tests PCR pour la Covid ce dimanche, les Catalans ont indiqué à Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, qu'ils ne comptaient plus sur lui pour cette édition 2020-2021 de la Liga.

En effet, c'est Ronald Koeman, lui-même, qui, au cours d'un entretien téléphonique, aurait expliqué à El Pistolero qu'il ne faisait plus partie de ses plans. Une rupture de contrat a même effleuré l'esprit des dirigeants de la formation espagnole. Une chose que l'Uruguayen a évidemment très mal prise, surtout sur la forme, tout comme Lionel Messi, qui n'en serait pas revenu de la manière d'agir.

Concurrence avec Dzeko

Bref, l'ancien de l'Ajax Amsterdam et de Liverpool est maintenant sur le marché. La Major League Soccer (MLS) est sur le coup, tout comme l'était un temps l'Ajax Amsterdam, son ancienne formation. L'Atlético Madrid veut aussi essayer, mais c'est surtout la Juventus Turin, qui devrait se séparer de Gonzalo Higuain cet été, qui semble la plus chaude sur ce dossier. Nous apprenons d'ailleurs d'autres éléments ce dimanche.

Selon les informations de Tuttosport, l'international de la Celeste (33 ans) aurait eu au téléphone Pavel Nedved, ancien grand joueur de la Vieille Dame et vice-président de cette dernière. Toutefois, l'avant-centre du Barça serait en concurrence avec Edin Dzeko, l'attaquant de l'AS Roma. Cet été, le champion d'Italie compte bien se renforcer en attaque pour plaire à Andrea Pirlo et surtout accompagner Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo.