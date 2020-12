FC Barcelone - Levante : les compositions probables

Après le choc entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, hier soir, où les Merengues se sont imposés (2-0), le FC Barcelone n'a plus le droit à l'erreur en Liga s'il veut croire encore au titre. Les Blaugranas reçoivent Levante (21h, à suivre en direct sur notre site). Pour cette rencontre, Ronald Koeman pourrait faire tourner et donner du temps de jeu à Riqui Puig ou encore Martin Braithwaite.

Le Néerlandais devrait proposer un 4-2-3-1 avec Ter Stegen dans les buts. Devant lui, une charnière centrale composée de Lenglet et Araujo. Alba et Dest dans les couloirs. Au milieu De Jong et Busquets seront alignés avec Puig en numéro 10. Pedri et Messi sur les côtés et Braithwaite à la pointe de l'attaque. Du côté de Levante, Paco Lopez pourrait aligner un 4-3-3 avec Aitor au poste de gardien. Une défense à quatre, donc, avec de gauche à droite Clerc, Postigo, Vezo et Coke. Vukcevic en pointe basse du milieu, entouré par Rochina et Melero. Enfin, une attaque où l'on retrouverait Roger en pointe avec Dani Gomez et De Frutos sur les côtés.