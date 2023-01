Lens : prolongation imminente pour Florian Sotoca !

Actuel 2e de Ligue 1 et qualifié en 1/8e de finale de la Coupe de France face à Lorient, le RC Lens réalise une incroyable saison. Grâce à son fidèle public et ses cadres, le club artésien semble inarrêtable. Avant même de penser à recruter de nouveaux joueurs, le RCL a décidé de miser sur la continuité en prolongeant ses soldats. Après Wesley Saïd et Facundo Medina, place maintenant à Florian Sotoca.

Auteur de 6 buts en 18 matches dont un triplé face à Brest lors de l’ouverture du championnat, le n°7 lensois devrait prolonger l’aventure chez l’actuel dauphin du PSG. Des discussions entre les deux parties sont sur le point d’aboutir pour une prolongation d’une ou deux saisons supplémentaire, Florian Sotoca (32 ans). Ensuite, les dirigeants se pencheront sur les cas Jonathan Gradit et Deiver Machado.

