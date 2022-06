Le départ de Luka Jovic vers la Fiorentina se précise

Le départ de Luka Jovic (24 ans) vers la Fiorentina se confirme. Le Serbe serait d'ores et déjà d'accord pour rejoindre la Viola, il ne manque plus qu'aux deux clubs à définir le type d'accord.

Selon AS son départ pourrait en tout cas laisser de la place dans l'effectif madrilène à Borja Mayoral, l'attaquant formé au club et prêté depuis deux ans à l'AS Rome et à Getafe.