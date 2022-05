Brest : Youcef Belaïli a la cote

En fin de contrat en juin prochain, l’ailier gauche du Stade Brestois Youcef Belaïli n’a toujours pas prolongé, même si les dirigeants bretons aimeraient le faire resigner. Arrivé cet hiver en France, l’Algérien de 30 ans pourrait donc déjà quitter Brest cet été, d’autant qu’il serait pisté par plusieurs autres clubs français. Abdelhafid Belaïli, père et agent du joueur, a révélé que trois équipes de Ligue 1 seraient intéressées par son fils et qu’il ne fermait pas la porte aux négociations.

La suite après cette publicité

« L’OGC Nice, Toulouse et le LOSC veulent les services de Youcef et la porte reste ouverte pour négocier », a expliqué l’agent de l’international algérien selon des propos rapportés par la Gazette du Fennec. Abdelhafid Belaïli a également évoqué la bonne adaptation de l’attaquant brestois et la possibilité d’une prolongation en Bretagne. « Il s’est bien adapté avec Brest. Il s’y sent bien et voudrait bien rester la saison prochaine. Le président du club a évoqué une prolongation et on attend de se réunir pour négocier et officialiser cela », a-t-il déclaré.