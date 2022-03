Brest veut conserver Youcef Belaïli

Libre de tout contrat après la CAN avec l'Algérie et son départ du Qatar, Youcef Belaili avait décidé de rejoindre l'Europe et la Ligue 1 où il avait signé un contrat avec Brest. Pour remplacer Romain Faivre parti à l'OL, les dirigeants avaient décidé d'offrir un contrat de 6 mois à l'international algérien (34 sélections).

Selon nos informations, même s'il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses cinq premiers matchs avec Brest, les dirigeants du club du Finistère souhaitent conserver Youcef Belaili la saison prochaine. Une clause est d'ailleurs comprise dans le contrat pour étendre la durée de son bail. De son côté, le joueur de 30 ans se sent bien dans son nouveau club et veut aussi poursuivre l'aventure la saison prochaine.