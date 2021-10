PSG : la mise au point de Leonardo sur la venue de Gianluigi Donnarumma

Invité d'Il Festival dello Sport, à Trente, en Italie, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a offert une conférence de presse, sans langue de bois. Le dirigeant de 52 ans a évoqué, samedi, plusieurs dossiers brûlants du mercato parisien. Après avoir envoyé quelques scuds en direction de la capitale espagnole, reprochant au Real Madrid d'avoir entamé des négociations avec Kylian Mbappé, alors que le joueur est sous contrat avec le PSG, Leonardo s'est défendu d'avoir, de son côté, démarché Gianluigi Donnarumma avant qu'il ne soit libre. Interrogé pour savoir si le PSG avait parlé à Gianluigi Donnarumma avant la fin de son contrat, le Brésilien a démenti.

« Nous ne l’avons jamais contacté avant juin. Nous avons ouvert des pourparlers pour signer Gianluigi une fois qu’il était un agent libre, suite à l’annonce du directeur sportif de l'AC Milan, Paolo Maldini », a-t-il précisé. Le 26 mai dernier, dans une interview donné sur Twitch, Paolo Maldini avait déclaré : « c'était un joueur important, un leader et un capitaine. Mais aujourd'hui, un joueur doit être prêt à changer de club. Il est de plus en plus difficile de faire l'ensemble de sa carrière au sein d'un seul club. Nous devons toujours remercier ceux qui ont tout donné pour l'AC Milan et Gigio en fait partie. Nos chemins se séparent ici et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir. »