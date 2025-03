Liga : Valence empoche un point précieux à Girona

Suite de la 28e journée de Liga ce samedi après-midi. Girona accueillait Valence en Catalogne, sur la pelouse du stade municipal de Montilivi. Du côté des Ches, l’objectif était de faire le plein de points pour essayer de s’éloigner de la zone rouge et ainsi continuer à valider son maintien dans l’élite espagnole. Les Blanquivermells voulaient aussi s’imposer pour essayer de retrouver une solide place dans la course à l’Europe. Il a fallu attendre la seconde période pour voir les filets trembler avec le but de Diego Lopez pour Valence (58e).

Quelques minutes après, Cristhian Stuani a égalisé (1-1) pour Girona (64e). Au classement, Girona reste à la 11ème place, tandis que Valence s’éloigne de la zone rouge, mais campe toujours à cette inquiétante 16ème position et devra donc désormais continuer à réaliser une grosse fin de saison pour espérer se maintenir. Le week-end prochain, les Blanquivermells se déplaceront à Barcelone pour défier les Blaugrana, alors que les Ches accueilleront Majorque, lors de la 29e journée du championnat espagnol.