Bundesliga : le Werder Brême s’impose à Cologne

Ouverture de la 22e journée de Bundesliga ce vendredi soir. En déplacement sur la pelouse de Cologne, le Werder Brême avait l’occasion de remonter dans la première partie de tableau en cas de victoire.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Brême 29 22 -3 8 5 9 31 34 16 Cologne 16 22 -21 3 7 12 15 36

Dominés mais plus incisifs, les visiteurs ont alors rempli leur mission grâce à un but tardif signé Justin Njinmah (0-1, 70e). Ce succès permet aux joueurs du Werder de monter à la septième place. Cologne joue avec le feu et reste 16es.