PSG : Vitinha, le seul couac de la soirée

Co-leader du classement de Ligue 1 avant le coup d'envoi de cette 6e journée, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Nantes avec un double objectif. Le premier : récupérer la tête du championnat après la victoire de l'Olympique de Marseille à Auxerre. Le second : répéter une dernière fois ses gammes avec un effectif légèrement remanié avant le grand retour de la Ligue des Champions contre la Juventus mardi soir au Parc des Princes.

Sur le papier, les partenaires de Lionel Messi avaient rempli leur mission en ouvrant le score dès la 18e minute grâce à un missile de Kylian Mbappé dans la lucarne d'Alban Lafont. Six minutes plus tard, les Canaris subissaient un deuxième coup dur avec l'expulsion de leur latéral Fabio. A dix contre onze, la mission des Nantais s'annonçaient encore plus difficile. Sauf que sur cette action, le Brésilien a salement blessé Vitinha, obligé de sortir dans la foulée et remplacé par Renato Sanches (33e).

Paris peut le remplacer

Un coup dur pour Christopher Galtier. A peine arrivé dans la capitale en provenance de Porto, le Portugais s'est immédiatement imposé dans le cœur de l'entrejeu aux côtés de Marco Verratti. Apprécié pour sa capacité de casser les lignes, à l'instar de son coéquipier italien, Vitinha pourrait manquer le choc contre la Vieille Dame. Un couac, d'autant que son remplaçant attitré depuis le début de la saison, son compatriote Sanches, est loin d'être tranchant. Recruté tardivement, l'ex-Bavarois manque clairement de rythme, même s'il semblait plus à son aise au fil des minutes en deuxième période (victoire 3-0 des Parisiens).

Interrogé par les médias sur son poulain, Christophe Galtier est encore dans l'incertitude. «Il a pris un gros coup sur la rotule. Pas de torsion ni de risque ligamentaire. On verra s’il y a un hématome. Présent pour la Juve ? On va faire en sorte de le rétablir, on verra ses sensations, sinon on fera avec quelqu’un d’autre», a-t-il déclaré au micro de Canal+, sans se montrer plus loquace en conférence de presse. Paris retient donc son souffle. A noter que le Portugais a quitté la Beaujoire en boitant, mais sans béquilles.