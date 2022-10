RC Lens : Haise calme tout le monde pour la C1

La suite après cette publicité

D'année en année, le RC Lens est en progression. C'est une superbe équipe à voir jouer et en plus elle se rapproche, de plus en plus, des places européennes. Ce samedi soir, les Artésiens se sont imposés à l'Orange Vélodrome (1-0). Par conséquent, avant le match de Lorient, ce dimanche, ils squattent la deuxième position de Ligue 1. De quoi rêver de Ligue des Champions ? Franck Haise a calmé tout le monde.