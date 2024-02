Strasbourg va créer l’exploit contre le PSG

Nouveau week-end de folie en Ligue 1 ! Après une dernière journée riche en émotions, plusieurs chocs sont encore au programme, avec notamment un déplacement périlleux pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Strasbourg. Vous l’avez sûrement vu dimanche dernier, le club de la capitale est capable du meilleur comme du pire. Contre Brest, la première mi-temps fut excellente, la seconde désastreuse. Et le RC Strasbourg, qui a trouvé son rythme, est prêt à en profiter.

Le club alsacien n'a plus perdu depuis le 1er décembre dernier, et affiche une forme presque insolente en 2024. Patrick Vieira, un temps décrié, a trouvé la bonne formule, et il va pouvoir compter sur la motivation, toujours décuplée face au PSG, de ses joueurs pour créer l'exploit. Côté parisien, si la première place du classement n'est pas en danger, on peut se méfier d'un déplacement jamais facile en Alsace, dans un stade bouillant.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Strasbourg s’impose face au PSG, cote à 6,00

Et oui, c’est la grosse cote que nous vous proposons aujourd’hui. Oui, on le sait, le PSG n’a plus perdu en Ligue 1 depuis Nice en septembre dernier. Mais l’équipe dirigée par Luis Enrique continue à connaître des trous d’air majeurs au cours des rencontres. Brest s’est ainsi régalé en 2e période au Parc des Princes et a su rattraper deux buts de retard. Strasbourg est sur une bonne dynamique, et n’a plus perdu à domicile depuis le 6 octobre dernier. Les Alsaciens sont capables de s’imposer et de créer la surprise.

Les deux équipes marquent, cote à 1,65

Encore deux buts encaissés face à Brest, au Parc des Princes, des titulaires qui déçoivent, des absences à foison, une recrue Beraldo pas encore au niveau, voilà autant d’arguments qui ne plaident pas en faveur d’un cleansheet pour le PSG. Strasbourg va trouver la faille, et on ne doute pas que le PSG saura inscrire au moins un but à la Meinau.

But de Moise Sahi Dion, cote à 4,10

C’est la cote un peu folle que nous vous proposons, en plus de la victoire de Strasbourg. En l’absence de Gameiro, touché aux ischios et absent contre son ancien club, Patrick Vieira a relancé Moise Sahi Dion face à Clermont, dans la peau d’un titulaire, et cela a fonctionné puisque l’attaquant a marqué. Excellent avec Annecy la saison passée, il pourrait de nouveau bénéficier de la confiance de son entraîneur pour affronter le PSG, et profiter du manque d’agressivité de la défense parisienne.

