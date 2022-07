OM : le vibrant message d'adieu de Steve Mandanda

La fin d'une histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et Steve Mandanda. L'international français aux 34 sélections, 37 ans depuis le 28 mars, n'est officiellement plus un joueur marseillais, et ce après avoir défendu ses couleurs durant quinze saisons et 613 matches toutes compétitions confondues. Il s'est engagé, libre, pour deux saisons, en faveur du Stade Rennais.

L'heure est donc aux adieux pour le natif de Kinshasa, qui sur deux périodes (2007-2016 et 2017-2022), entrecoupées par un passage éphémère à Crystal Palace, aura régalé le stade Vélodrome. Avant d'enfiler le maillot rennais et d'évoluer sous les ordres de Bruno Genesio, Steve Mandanda a adressé un long message d'adieu à ceux qui l'ont côtoyé dans la cité phocéenne.

«L’OM c’est ma maison, ma famille, mon club de cœur»

«Marseillais, c’est le cœur lourd et chargé d’émotions que je m’adresse à vous ce soir pour vous dire au revoir. Après 15 merveilleuses années passées à vivre pleinement ma passion à vos côtés, l’heure est venue pour moi de partir. Une page se tourne aujourd’hui, mais chaque moment resteront à jamais gravés dans mon cœur et dans ma mémoire. Je pars fier.»

«Fier d’avoir porté le maillot de l’Olympique de Marseille pendant 15 années. L’OM c’est ma maison, ma famille, mon club de coeur, le club qui m’a permis de devenir l’homme que je suis aujourd’hui. Supporters, votre passion sans limite m’a toujours fait vibrer. Votre amour inconditionnel pour l’OM et le football, n’ont fait que créer des ambiances uniques et inoubliables.»

Les hommages de Villas-Boas, Lopez, Ayew, Harit...

«Supporters, salariés du club, à tous ceux que je n’ai pas eu le temps de saluer avant de partir, je veux simplement vous dire merci. Merci de m’avoir accompagné dans les bons moments et les instants plus difficiles. Olympiens, cette histoire c’est la nôtre et elle ne se terminera jamais,» a conclu Steve Mandanda, en guise d'au revoir. Un message auquel plusieurs de ses anciens coéquipiers ont réagi.

À commencer par son ancien coach, André Villas-Boas. «Bonne chance Steve! Quelle plaisir avoir eu la chance de te connaître. Le plus vite que j’ai vu entre les poteaux. Des magnifiques arrêts je dirais même des impossibles arrêts. Tu à été toujours une inspiration pour moi autant que homme. Force et courage mon ami,» a réagi le coach olympien de 2019 à 2021. Imité par Amine Harit, Maxime Lopez, Rémy Cabella, Bouna Sarr et Florian Thauvin, qui lui ont envoyé de l'amour, André Ayew a lui lâché un «Fenomeno ❤️❤️ mon capi» et Kevin Strootman un «Legend».