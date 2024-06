Euro 2024 : un Albanais lourdement sanctionné par l’UEFA après son chant discriminatoire

Le couperet est tombé pour Mirlind Daku ! Actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec l’Albanie, l’attaquant du Rubin Kazan a lancé un chant hostile à la Macédoine du Nord en marge du match nul obtenu par son équipe contre la Croatie (2-2), le 19 juin. Dans le collimateur de l’UEFA depuis, le joueur de 26, qui a par la suite présenté ses excuses, a été suspendu deux matchs par la Commission d’éthique et de discipline de l’instance européenne pour «violation des règles basiques de comportement», «utilisation d’un événement sportif pour une manifestation de nature non sportive» et «pour avoir porté le discrédit sur le football».

«La Commission d’éthique et de discipline de l’UEFA a rendu une décision concernant l’attaquant Mirlind Daku, qui a été suspendu pour deux matches et sera absent contre l’Espagne», a annoncé la Fédération albanaise de football (AFL) via un communiqué officiel. À noter que son club du Rubin Kazan a également décidé de le sanctionner, une fois qu’il sera revenu en Russie.