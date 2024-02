Toulouse : Vincent Sierro prévient le Benfica

Toulouse est passé proche de l’exploit à Lisbonne. Mené au score puis de retour dans la partie grâce au but égalisateur de Desler, le Téfécé a finalement concédé la défaite contre Benfica (2-1) dans le temps additionnel suite à un penalty de Di Maria, à l’occasion de son barrage aller de Ligue Europa. Loin d’abdiquer en dépit de ce revers, Vincent Sierro a envoyé un message clair aux Lisboètes en marge du retour à Toulouse.

«Il y a plusieurs sentiments. De la fierté parce qu’on a fait un bon match, en essayant de mettre notre jeu en place et en défendant en équipe. On a bien représenté Toulouse en Europe, ici à Benfica. De la déception parce qu’on prend ce but à la fin. Une qualification, c’est quatre mi-temps, -1 pour nous et +1 pour eux. Il nous reste deux mi-temps voir plus à Toulouse, donc on croit à l’exploit et on fera tout pour se qualifier», a indiqué le capitaine du club haut-garonnais.