Ligue Europa : Rennes sèchement battu à Milan, Ángel Di María et Benfica viennent à bout de Toulouse, Lens accroché

Après le nul très frustrant (2-2) de l’Olympique de Marseille, opposé au Shakhtar Donetsk, les 16es de finale aller de la Ligue Europa se poursuivaient, ce jeudi soir, avec trois nouveaux chocs pour nos clubs français. À San Siro, le Stade Rennais, septième de Ligue 1, était en quête d’exploit contre l’AC Milan, troisième de Serie A et reversé en C3 après sa troisième place lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Tournant à plein régime depuis la nomination de Julien Stephan, le club breton se présentait dans son traditionnel 4-4-2 avec Kalimuendo et Terrier à la pointe de l’attaque. Dans l’entrejeu, Santamaria et la nouvelle recrue Matusiwa formaient, quant à eux, le double pivot alors que Bourigeaud et Doué débutaient également. De son côté, Stefano Pioli optait lui pour son habituel 4-2-3-1 et misait notamment sur l’inusable Giroud, aligné en pointe. Un début de rencontre qui tournait d’ailleurs rapidement à l’avantage des Rossoneri. Plus tranchants, les Transalpins pensaient même ouvrir le score mais Leão voyait sa frappe du droit heurter la transversale (7e).

La suite après cette publicité

La marche était trop haute pour Rennes !

Servi par Ruben Loftus-Cheek, Musah prenait lui Mandanda à contre-pied mais sa tentative fuyait le cadre (10e). En souffrance dans les premiers instants, les Rennais parvenaient malgré tout à réagir peu avant la demi-heure de jeu. Esseulé à l’entrée de la surface de réparation, Bourigeaud manquait cependant de précision (24e). Malgré cette situation intéressante, le SRFC souffrait et finissait logiquement par craquer sur une tête décroisée de Loftus-Cheek, bien aidé par le poteau opposé pour ouvrir le score (1-0, 32e). Mené à la pause, le club breton craquait dès le retour des vestiaires… Sur un corner frappé par Hernandez, Kjaer tombait d’abord sur un Mandanda impérial mais l’inévitable Loftus-Cheek s’offrait un doublé d’une tête plongeante (2-0, 47e). Asphyxié, Rennes ne parvenait pas à sortir de la pression italienne et sombrait un peu plus quelques minutes plus tard. Après un superbe mouvement entre Hernandez et Leão, l’attaquant milanais concluait d’une frappe du droit (3-0, 53e). En contrôle, l’AC Milan gérait parfaitement les timides offensives rennaises. Et si Gouiri, entré en jeu, tentait d’amener un peu de folie, Mandanda et Matusiwa sauvaient, eux, les Bretons d’un quatrième but (73e).

À lire

Lens : Franck Haise tacle Fribourg après le nul

Sur sa ligne, la nouvelle recrue du SRFC réalisait un retour miraculeux face à Okafor (73e). Affichant un meilleur visage dans les derniers instants, Rennes se montrait, cependant, impuissant et le tableau d’affichage n’évoluait plus (3-0). Un score lourd condamnant d’ores et déjà les hommes de Julien Stephan à un exploit, la semaine prochaine, au Roazhon Park. L’AC Milan fait, en revanche, un grand pas vers la qualification. Au Stade Bollaert-Delélis, le RC Lens, troisième de son groupe de Ligue des champions, accueillait de son côté Fribourg, actuellement 7e de Bundesliga. Pour ce rendez-vous européen, Franck Haise, privé de Facundo Médina suspendu pour accumulation de cartons jaunes, optait pour un 3-4-3 où Gradit, Danso et Haïdara formaient la défense nordiste. Devant, Sotoca et Pereira da Costa entouraient Wahi, fort de 5 buts toutes compétitions confondues avec les Sang et Or. En proie aux doutes, les brésiliens du Breisgau emmenées par Christian Streich alignaient, eux, un 4-2-3-1 avec Lucas Höler à la pointe de l’attaque.

La suite après cette publicité

Lens jouera son avenir européen en Allemagne !

Une affiche prometteuse et très disputée. Si Wahi réclamait un penalty peu après le premier quart d’heure, la première grosse occasion de cette rencontre était à mettre à l’actif de la formation allemande. Auteur d’un joli une-deux avec Eggestein, Sallai pénétrait dans la surface lensoise mais sa frappe en force terminait sur la transversale d’un Samba chanceux (19e). Piqués, les Nordistes s’enhardissaient au fil des minutes et se montraient plus créatifs mais ni Haïdara (23e), ni Pereira da Costa (25e), ni Sotoca (28e) ne trouvaient la faille (aucun tir cadré malgré 10 tentatives). Un manque de réalisme également applicable aux pensionnaires de Bundesliga (2 tirs cadrés sur 10 tentatives). Dos à dos à la pause après un premier acte très animé, les 22 acteurs revenaient avec les mêmes intentions offensives au retour des vestiaires mais Fribourg prenait, progressivement, le contrôle des opérations. Après plusieurs situations mal gérées, les visiteurs butaient sur le génie de Danso. Sur sa ligne, le défenseur des Sang et Or sauvait miraculeusement les siens en repoussant, in-extremis, une frappe d’Eggestein (58e).

Dans le dur, le RCL revenait aux abords du but allemand et Haïdara pensait libérer les siens. Malheureusement pour le défenseur artésien, son but était refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action (70e). Déterminé à l’idée de s’imposer et ainsi prendre une option sur la qualification pour les 8es de finale, Franck Haise apportait alors du sang neuf avec Saïd.et Fulgini. Deux entrées en jeu permettant aux Lensois de prendre l’ascendant en fin de rencontre. Insuffisant toutefois pour surprendre l’arrière-garde de Fribourg, rigoureuse tout au long de la soirée. Avec ce résultat nul (0-0), Lens jouera donc son avenir européen à l’Europa-Park Stadion, le 22 février prochain. Enfin, que dire de l’affiche qui attendait le Toulouse FC à l’Estádio da Luz. Opposé à Benfica, grand favori sur le papier, les Violets, éliminés par Rouen en Coupe de France et restant sur deux défaites en trois matches, misaient sur l’Europe pour casser une spirale plus que négative ces dernières semaines. Impressionnant lors de la phase de poules, marquée par une victoire histoire contre Liverpool, le club haut-garonnais se présentait en 5-2-3 avec Restes, Spierings, Donnum ou encore Dallinga, titulaires au coup d’envoi.

La suite après cette publicité

Ángel Di María, bourreau des Violets !

De son côté, Roger Schmidt envoyait lui l’artillerie lourde et pouvait, une nouvelle fois, s’appuyer sur ses internationaux argentins Otamendi et Di Maria. Une confrontation rapidement maitrisée par les Portugais, profitant de leur aisance technique. Dominateur sans forcément se montrer très dangereux au cours de la première demi-heure, le SBL accélérait finalement juste avant la pause. Excentré à gauche à l’entrée de la surface, Rafa trouvait alors l’équerre opposée de Restes, tout heureux de voir le ballon rebondir sur ses montants (38e). Dans la foulée, João Mario procurait une nouvelle frayeur à la défense toulousaine mais son tir du gauche à ras de terre rasait le poteau du portier tricolore (45+1e). Sur un fil, le Téfécé repoussait encore et encore les assauts lisboètes mais finissait par plier sur une main de Logan Costa dans sa propre surface… Après intervention du VAR, l’arbitre de la rencontre accordait le penalty et Di Maria ne tremblait pas pour donner l’avantage aux siens (1-0, 68e).

Sonnés mais loin d’être résignés, les Toulousains s’en remettaient dans la foulée à Restes, auteur d’une parade splendide sur une demi-volée de Cabral (72e). Toujours en vie, les Violets allaient alors climatiser l’antre lisboète. Profitant d’une partie de billard dans la surface portugaise, Dallinga décalait Desler qui concluait d’une volée rasante du droit pour battre Trubin (1-1, 75e). Solidaire en fin de match et malgré deux nouveaux frissons procurés par Di Maria (83e, 87e), Toulouse se dirigeait vers un match nul héroïque à Lisbonne avant un nouveau coup du sort… Coupable d’une faute dans sa propre surface, le jeune Christian Mawissa Elebi, entré pour le dernier quart d’heure, écopait d’un second carton jaune et commettait l’irréparable (90+6e). Une nouvelle fois imperturbable, Di Maria trompait Restes et permettait aux Aigles d’arracher la victoire sur le fil (2-1, 90+8e). Malgré ce résultat frustrant, le TFC peut encore se donner le droit de rêver avant le match retour, prévu la semaine prochaine au Stadium.

La suite après cette publicité

Tous les résultats de 21 heures

Lens 0-0 Fribourg

AC Milan 3-0 Rennes : Loftus-Cheek (32e, 47e) et Leão (53e)

Benfica 2-1 Toulouse : Ángel Di María (68e, sp, 90+8, sp) / Desler (75e)

Braga 2-4 Karabagh FC : Banza (44e) et Moutinho (90+1e) / Jankovic (21e, sp), Zoubir (54e, 69e) et Juninho (65e)