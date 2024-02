Ligue Europa : à quoi doit s’attendre Lens contre Fribourg ?

Après avoir échoué à s’exfiltrer de la poule B en Ligue des Champions, le RC Lens se retrouve en barrages de Ligue Europa grâce à sa troisième place obtenue derrière le PSV Eindhoven et Arsenal et au détriment du FC Séville. Pour leur première campagne en C3 depuis l’édition 2007-2008 (à l’époque Coupe de l’UEFA), les Lensois ont été relativement épargnés par le tirage contrairement à leurs voisins rennais, toulousains et marseillais. Si Rennes et Toulouse ont touché les gros lots en héritant respectivement de l’AC Milan et du Benfica Lisbonne, l’OM est tombé sur le Shakhtar Donetsk et aura également le droit à un gros choc. Ayant connu une fortune diverse, les Sang et Or affronteront les Allemands de Fribourg. Au regard des récentes performances, c’est avec le moral au beau fixe que les Lensois se présenteront devant leur public, ce jeudi soir (21h00).

Certes, Lens a connu un début d’année civile délicat, marqué par une élimination en Coupe de France face à Monaco au stade des 32es de finale et par un revers contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Deux déconvenues qui auraient sensiblement pu replonger les hommes de Franck Haise en plein doute, craignant que le spectre d’un début de saison complètement raté resurgisse. Mais c’est bien l’inverse qui s’est produit car le RCL s’est immédiatement remis dans le sens de la marche. Fort de deux victoires à l’extérieur sur les pelouses de Toulouse et de Nantes, le vice-champion de France a prolongé sa belle série en enchaînant avec un troisième succès de rang en Ligue 1. Opposés à Strasbourg, les Artésiens ont maîtrisé leur sujet de bout en bout, se mettant à l’abri dès la première demi-heure grâce à des réalisations de Wahi et de Pereira Da Costa. Malgré un léger trou d’air qui a offert la possibilité aux Alsaciens de réduire la marque avant la pause, le club nordiste a bonifié son temps fort en seconde période pour accroître son avance, empocher les trois points et engranger de la confiance avant son rendez-vous européen.

Fribourg embourbé dans une spirale négative !

Tout le contraire de son homologue allemand qui n’abordera son barrage aller dans les meilleures conditions. Contrairement à Lens, Fribourg a démarré l’année 2024 du bon pied. Mais depuis le 27 janvier dernier et une défaite sur le terrain du Werder Brême, les Breisgau-Brasilianer (les Brésiliens du Breisgau ndlr) ne trouvent plus leurs repères. Dès lors, le club du Bade-Wurtemberg a enchaîné avec deux autres défaites dont la dernière en date remonte au week-end dernier. Au regard des récentes prestations, le déplacement au Signal Iduna Park s’annonçait périlleux pour la bande à Christian Streich. Et à l’instar des scénarios précédents, le club de la Forêt noire a rapidement encaissé un but dans cette partie. Dos au mur, l’écurie allemande a cependant manqué d’imagination et de créativité pour s’illustrer offensivement et combler son retard. Conséquence, le BvB a exploité les largesses défensives fribourgeoises à la perfection pour infliger à son adversaire une cinglante défaite (3-0).

Si Lens pourra s’appuyer sur un trio offensif composé de Sotoca-Pereira Da Costa-Wahi flamboyant, la formation allemande, quant à elle, va devoir se surpasser en attaque pour semer le trouble dans la défense artésienne. Outre l’attaque, la défense demeure également au centre des préoccupations du côté des fans du SCF. Si la formation de Christian Streich excellait dans ce domaine lors de l’exercice précédent, celui-ci représente désormais son talon d’Achille. Lors de ses trois dernières sorties en championnat, Fribourg a systématiquement encaissé trois buts (soit son pire bilan depuis novembre 2021) et s’est privé à de nombreuses reprises de points importants dans la lutte pour l’Europe par de simples erreurs défensives. Au total, en l’espace de 21 rencontres de championnat, le gardien du SCF Noah Atubolu est allé chercher à 37 reprises le ballon au fond de ses propres filets (soit la quatrième plus mauvaise défense de Bundesliga). Pas épargné par les blessés au cours des dernières semaines, le technicien de 58 ans est contraint de faire avec les moyens du bord et de bricoler en optant pour une défense à trois en l’absence de ses deux cadres, Matthias Ginter et Philip Lienhart. Un système tactique qui ne réussit guère à la formation est-allemande notamment contre des équipes qui évoluent principalement en 3-5-2 comme… le RC Lens !

Plus tranchant en Ligue Europa qu’en Bundesliga

Malgré les difficultés actuelles, l’espoir est de mise chez les supporters de Fribourg. En effet, leur équipe s’est montrée beaucoup plus entreprenante en Coupe d’Europe jusqu’à présent. Si le club allemand a tenu son rang en terminant à la deuxième place du groupe A, à trois points de West Ham, c’est en partie grâce à sa réussite devant le but. Deuxième meilleure attaque de la phase de groupes, la formation allemande a trouvé le chemin des filets à 17 reprises, s’offrant par la même occasion des succès retentissants dont un 5-0 infligée à l’Olympiakos à l’Europa Park Stadion, le 30 novembre 2023. Ainsi, les Lensois devront impérativement limiter l’influence du duo Grifo - Gregoritsch. Véritable pièce maîtresse de son équipe, l’international italien (9 sélections, 4 buts) prouve depuis son retour à Fribourg en 2019 qu’il est à la fois capable de briller techniquement en distillant de bons ballons pour ses offensifs tout en étant à la conclusion, en témoignent ses statistiques personnelles (9 buts et 9 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues). En ce qui concerne le second, l’Autrichien a joué un rôle majeur dans la quête de la seconde place en C3 en inscrivant notamment un triplé face au club du Pirée. S’il peine à se montrer aussi efficace en Bundesliga, l’attaquant de 29 ans passé par Schalke 04 et Augsbourg aura à cœur de faire taire ses détracteurs.

Lucas Höler, auteur de six buts cette saison et bénéficiant du statut d’actuel meilleur buteur de Fribourg depuis la reprise en août, sera l’autre joueur à suivre. Habitué à composer sans véritable vedette, Fribourg tentera néanmoins de briller par son collectif ainsi qu’à travers la forte débauche d’énergie que le club intègre systématiquement dans son jeu et qui participe à sa renommée outre-Rhin. Surtout, la formation allemande pourra s’appuyer sur son expérience dans la compétition après avoir échoué aux portes des quarts de finale la saison passée, battue par la Juventus Turin. «Je pense qu’avec ce tirage, beaucoup de gens étaient enthousiastes en se disant ça va aller. Mais ces gens ne connaissent pas le foot. Lens est fort, ceux qui regardent souvent le foot savent que Lens a fait de bons matchs en Europe récemment. Nous ? On s’est dit ok, ça va être compliqué. C’est comparable à la Juventus, on sait que ça va devenir très dur mais a montré l’an passé qu’on pouvait performer dans cette compétition», concédait devant la presse le défenseur fribourgeois Christian Günter, de retour à la compétition après avoir été victime d’une infection à la suite d’une intervention chirurgicale en août dernier.

Mais la tâche s’annonce loin d’être facile pour une équipe fribourgeoise qui se rendra à Bollaert, véritable forteresse imprenable. Au cours de leur campagne en Ligue des Champions, les partenaires d’Elye Wahi n’ont pas connu le moindre revers devant leur public, avec notamment deux victoires (contre Arsenal et Séville). Avec six matchs de C1 au compteur, Lens entamera également son aventure en Europe League fort d’une certaine expérience des grands rendez-vous. «On a pris 8 points en Ligue des champions qui nous ont permis d’être ici. On avait l’ambition de poursuivre dans la compétition mais on est très fiers d’être là. Même si elle vient de perdre quelques matchs, Fribourg est une équipe stable, forte sur le plan athlétique, très expérimentée. L’an passé, elle avait posé énormément de problèmes à Nantes. Elle a un modèle stable avec un coach présent depuis très longtemps. On est heureux d’être là mais sur ces 2 matchs, on veut se donner les moyens de vivre d’autres moments en Coupe d’Europe», appréhendait Franck Haise en conférence de presse, se méfiant tout de même de la bête blessée. Verdict donc jeudi soir au Stade Bollaert qui s’annonce particulièrement bouillant pour le retour des Sang et Or en Coupe d’Europe !