BL : Dortmund s’impose tranquillement contre Fribourg

Dans le cadre de la 21e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund, au pied du podium au coup d’envoi, accueillait Fribourg, septième et futur adversaire du RC Lens sur la scène européenne. Tenus en échec le week-end dernier, les Marsupiaux espéraient retrouver le chemin de la victoire et ainsi revenir à hauteur de Stuttgart, troisième. En face, les brésiliens du Breisgau se devaient de relever la tête après deux défaites consécutives en championnat.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Dortmund 40 21 17 11 7 3 43 26 7 Fribourg 28 21 -11 8 4 9 26 37

Sans trembler, le BVB s’est facilement imposé grâce à un doublé de Malen en première période (2-0, 16e et 45e+7). En seconde période, Fullkrug permettait aux siens d’assurer la victoire (3-0, 87e) et de revenir provisoirement à hauteur de Stuttgart, troisième de Bundesliga. De son côté, Fribourg enchaîne un troisième revers de suite et tombe au 7e rang.