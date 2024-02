Ligue 1 : Lens prend le meilleur sur Strasbourg et recolle au peloton de tête

Restant sur deux victoires consécutives en Ligue 1, le RC Lens avait l’opportunité de faire la passe de trois ce samedi en fin d’après-midi. Pour ce faire, les Sang et Or faisaient face à un Strasbourg qui restait sur une défaite encourageante face au PSG (2-1). Finalement, l’entame de match lensoise a mis tout le monde d’accord et les vérités de la semaine dernière étaient balayées du côté alsacien. Dominatrice, la bande à Franck Haise prenait logiquement l’avantage grâce à Elye Wahi qui était à la conclusion d’une superbe action en une touche (1-0, 16e). Une délivrance pour l’ancien Montpelliérain qui inscrivait son troisième but dans l’élite cette saison, le premier depuis le 25 novembre. Impressionnant lors de la première demi-heure, les locaux ont alors doublé la mise quand David Pereira Da Costa ne laissait aucune chance à Bellaarouch suite à une belle déviation d’un Wahi très inspiré en première période (2-0, 30e).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 47 20 31 14 5 1 48 17 2 Nice 39 20 9 11 6 3 20 11 3 Brest 36 20 12 10 6 4 29 17 4 Lille 35 20 14 9 8 3 28 14 5 Monaco 35 20 9 10 5 5 37 28 6 Lens 35 21 7 10 5 6 27 20 7 Marseille 30 21 6 7 9 5 29 23 Voir le classement complet

Ce premier acte excellent à Lens a pourtant été terni par la réduction de l’écart strasbourgeoise signée Thomas Delaine juste avant la mi-temps (2-1, 43e). Ce but a visiblement revigoré la formation alsacienne qui est revenue de la pause avec le couteau entre les dents. Alors que Samba a dû s’employer (48e), Emanuel Emegha a loupé une opportunité évidente (57e). Sur l’action suivante, c’est Florian Sotoca qui a refroidi les ardeurs du RCSA d’un lob subtil (3-1, 58e). Mais alors que Strasbourg a essayé de revenir dans la partie à de multiples reprises, les hommes de Patrick Vieira se sont heurtés à un Brice Samba intraitable (63e) ou à un montant (70e). Finalement, grâce à ce succès bien construit, le RCL a assuré l’essentiel en glanant une troisième rencontre de suite dans l’élite. Une belle série qui leur permet de recoller avec le groupe de tête et de s’installer à la sixième place, à seulement quatre unités de Nice, deuxième. Strasbourg stagne et reste dixième.