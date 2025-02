OM : l’accueil fou des supporters à Ismaël Bennacer

En quête d’un renfort dans l’entrejeu, l’Olympique de Marseille a discrètement avancé ses pions en fin de mercato pour recruter Ismaël Bennacer (27 ans), qui avait été déjà approché l’été dernier. Et cette fois-ci, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont réussi à convaincre l’AC Milan de lâcher l’Algérien, qui était très intéressé à l’idée d’évoluer dans la cité phocéenne.

Hier, l’OM a donc officialisé son arrivée sous la forme d’un prêt payant (1 M€), avec option d’achat à 12 M€ (+ 3M€ de bonus). Il y a quelques minutes, le Fennec est arrivé à Marseille, où il a été accueilli chaleureusement par les supporters qui ont chanté à sa gloire et craqué quelques fumigènes. Des "one, two, three, viva l’Algérie" ont été entonnés. Ensuite, il a été pris en photo aux côtés des fans. L’aventure peut commencer.