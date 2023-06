PSG : Sergio Rico toujours dans un état grave

Samedi soir, le PSG recevra son onzième trophée de champion de France à l’issue de sa rencontre face à Clermont au Parc des Princes (21h00). Un sacre particulier au regard du contexte et de la situation vécue par son portier Sergio Rico. Toujours en soins intensifs à l’hôpital universitaire Virgen del Rocío, le gardien espagnol se trouve toujours dans un «état grave», selon le dernier communiqué médical publié ce vendredi midi et relayé par Le Parisien.

«Sergio Rico reste stable et aucun changement significatif n’est à signaler au cours des dernières 24 heures. Son état général reste grave. Il reste dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville sous l’effet de la sédation, surveillé et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et d’autres spécialistes de l’hôpital Virgen del Rocío», indique le communiqué du centre. L’état du gardien parisien ne s’est certes pas amélioré, mais il n’a pas empiré.

